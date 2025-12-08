Συμβαίνει τώρα:
Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο – 48.000 ευρώ σε Κυριάκου και Αρναούτη δίνει η οικογένεια του τραγουδιστή

Τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή
Παντελής Παντελίδης
Παντελής Παντελίδης / NDPPHOTOS

Βγήκε σήμερα, Δευτέρα (08.12.2025), η απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία ορίζει τις αποζημιώσεις στις δύο επιβάτιδες για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη.

Αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος ο Παντελής Παντελίδης ενώ αναγνωρίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης, το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος. Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι αποζημιώσεις για την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη ορίζονται:

  • 9.000€ για την Φρόσω Κυριάκου.
  • 39.000€ για τη Μίνα Αρναούτη.

Στο σκεπτικό του δικαστηρίου:

  • Αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος ο Π. Παντελίδης.
  • Αναγνωρίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης.

Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο τραγουδιστής είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Το αυτοκίνητό του απετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα ο Παντελής Παντελίδης απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Ιωνίας, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Ο τραγουδιστής κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης, ενώ ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ το βράδυ που τράκαρε.

