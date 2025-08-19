Παπάγου: Βίντεο από την προσπάθεια απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούσαν για ώρα να βγάλουν το λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 που καρφώθηκε χθες, Δευτέρα (18/8/2025), σε διώροφο σπίτι στου Παπάγου, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο.

Το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης στου Παπάγου και κύλησε στην κατηφόρα χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τον λόγο. Το αποτέλεσμα ήταν να «καρφωθεί» σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στο σημείο, χωρίς όμως να τραυματιστεί κάποιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σταμάτησε για προληπτικούς λόγους η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή του ατυχήματος, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν, την προηγούμενη φορά είχε λυθεί το χειρόφρενο και μένει να διαπιστωθεί αν το ίδιο συνέβη και τώρα. «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου, θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι» είπε κάτοικος.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.