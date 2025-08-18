Παπάγου: Λεωφορείο «καρφώθηκε» σε μπαλκόνι σπιτιού

Λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 προσέκρουσε σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα (18/8/2025), σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου στο τέρμα της στην πλατεία Κονίτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Φραγκογιάννη, στην περιοχή Παπάγου, κύλησε προς τα πίσω καθώς ο δρόμος έχει κατηφορική κλίση, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε τοίχο σπιτιού και μετά να σταματήσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου προκαλώντας ζημιές.

Από τη σύγκρουση ζημιές υπέστη και σταθμευμένο όχημα, όπως και παροχή φυσικού αερίου χωρίς όμως να διαπιστωθεί κάποια διαρροή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός ήταν εκτός του λεωφορείου και δήλωσε ότι λύθηκε το χειρόφρενο.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου του σπιτιού, αυτή είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει το ίδιο περιστατικό.

Στο σημείο διενεργούνται έρευνες για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος.