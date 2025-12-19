Παπαστεργίου: «Tο Ultra–Fast Broadband είναι το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα»

Η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra–Fast Broadband (UFBB)» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση της Ελλάδας.

Το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra–Fast Broadband (UFBB)» που εκτελείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει ποτέ προκηρυχθεί στην Ελλάδα, και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων έργων ΣΔΙΤ στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον Διευθυντή National Wholesale και Ultra Fast Broadband Ομίλου ΟΤΕ και μέλος ΔΣ της Terna Fiber Γιάννη Βασιλόπουλο και τον Executive Chairman και General Director της Grid Telecom Κώστα Αγαθάκη.

Με συνολικό προϋπολογισμό 829 εκατ. ευρώ, το έργο θα επωφεληθεί από δημόσια χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. ευρώ μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτικές επενδύσεις.

Με την ολοκλήρωση του UFBB, αναμένεται ότι περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα θα μπορούν να απολαμβάνουν εξελιγμένες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβάνοντας και δημόσιες υποδομές όπως σχολεία και κέντρα υγείας, κάτι που θα ενισχύσει τόσο την οικονομία όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ευρυζωνικότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το θεμέλιο της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας. Από το 2019, όταν η χώρα βρισκόταν ουσιαστικά στο μηδέν ως προς τη διείσδυση οπτικών ινών, η Ελλάδα έχει πλέον περάσει σήμερα στον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να καλύψει χαμένο έδαφος με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Το Ultra–Fast Broadband αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας. Είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που έρχεται να καλύψει περιοχές όπου δεν υπήρξε ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον, διασφαλίζοντας ότι κανένας πολίτης και καμία επιχείρηση δεν θα μείνει πίσω.

Με υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε όλη την Ελλάδα, μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα, ενισχύουμε την περιφέρεια, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και θέτουμε τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής του Ομίλου ΟΤΕ, Γιάννης Κωνσταντινίδης υπογράμμισε: «Με την ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του υπεροχή, φέρνει την οπτική ίνα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή».

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα αφορούν την υλοποίηση του έργου στις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές ζώνες (Lots 2, 4, 5 και 6) με προϋπολογισμό 452 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας την κάλυψη του Ultra–Fast Broadband σε επιπλέον περίπου 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

Lot 2: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Κέρκυρας, με 133.432 συνδέσεις

Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Κέρκυρας, με 133.432 συνδέσεις Lot 4: Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου και Χίου, με 107.532 συνδέσεις

Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου και Χίου, με 107.532 συνδέσεις Lot 5: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, με 124.143 συνδέσεις

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, με 124.143 συνδέσεις Lot 6: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, με 114.205 συνδέσεις.

Μέσω του Ultra–Fast Broadband το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών και παρέχει υπηρεσίες χονδρικής προς όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από ιδιωτικές επενδύσεις.

Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές θα μπορούν να αποκτήσουν συνδέσεις με ταχύτητες έως και 1 Gbps, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών, στην ενίσχυση της περιφέρειας και της αποκέντρωσης, στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ήδη από το 2023, το έργο υλοποιείται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες (Lots 1, 3 και 7), καλύπτοντας περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Από τον Δεκέμβριο του 2025, τα δίκτυα στις περιοχές αυτές έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο αποτελεί μια εμβληματική δημόσια παρέμβαση, στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου που καταρτίζει και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών για την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος πολιτικής «Ψηφιακή Δεκαετία 2030».