Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πως θα κινηθούν Μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ πριν την αλλαγή του χρόνου

Τα τελευταία δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς
Μετρό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αλλαγές στο ωράριο των μέσα μαζικής μεταφοράς ισχύουν και φέτος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τα τελευταία δρομολόγια να αναχωρούν νωρίτερα από ότι καθημερινά.

Όσοι σκοπεύουν να κινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς – μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ – απόψε στο κέντρο της Αθήνα για ρεβεγιόν ή εκδηλώσεις, καλό είναι να έχουν υπόψη τους τις ώρες, ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεως.

Σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα μέσα κινούνται με ειδικό εορταστικό πρόγραμμα. Μετρό και τραμ ολοκληρώνουν τα δρομολόγιά τους πριν τα μεσάνυχτα, ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ αποσύρονται σταδιακά.

Οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
  • από Αγία Τριάδα στις 21:58.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη στις 22:00,
  • από Σύνταγμα στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.

