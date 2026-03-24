Παραπλανητικά SMS για το Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες σχετικά με μηνύματα τύπου phising – Πρακτικές συμβουλές

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με αφορμή παραπλανητικά μηνύματα SMS για το Fuel Pass 2026.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τα παραπλανητικά μηνύματα (SMS) που επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες, με πιο πρόσφατα αυτά που αφορούν τους δικαιούχους Fuel Pass 2026.

Η ανακοίνωση:

«Τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες.

Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για δικαιούχους του Fuel Pass 2026 και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα https://vouchers.help/gov έχει δημιουργηθεί με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε επίσημο κρατικό φορέα.

Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να εισάγουν ή να κοινοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για υποβολή αίτησης, επιβεβαίωση στοιχείων ή εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Το Phishing συνιστά ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο που καλεί τον αποδέκτη του μηνύματος να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται. Αυτές οι οδηγίες μπορεί να ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει κάποιον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα.

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):