Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Μητέρα στην Εύβοια λύγισε βλέποντας την κόρη της να κρατά τη σημαία

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μια μητέρα στην Εύβοια καμαρώνοντας την κόρη της που έκανε παρέλαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Κριεζά στη Εύβοια κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης με τις στιγμές να είναι συγκινητικές και να τις προβάλει το evima.gr.

Μια μητέρα λοιπόν ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη, όταν είδε την 12χρονη κόρη της να παρελαύνει κρατώντας με περηφάνια την ελληνική σημαία ως σημαιοφόρος.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας το μεγαλείο της μητρικής αγάπης αλλά και την υπερηφάνεια για τα παιδιά που τιμούν την πατρίδα.