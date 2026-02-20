Συμβαίνει τώρα:
Παρνασσός: Καρέ καρέ η προσπάθεια διάσωσης των δύο ορειβατών που είχαν χαθεί στο βουνό μέσα σε χιόνι και πυκνή ομίχλη

Γύρω στις 7 το απόγευμα οι ίδιοι αναζήτησαν βοήθεια, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τις Αρχές
διάσωση
Η στιγμή της διάσωσης

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης των δύο ορειβατών που αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν στο χιονισμένο βουνό του Παρνασσού χθες το βράδυ (19/2/2026). Βίντεο από τις προσπάθειες των διασωστών έρχονται στο φως και δείχνουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο βουνό.

Οι δύο ορειβάτες εντοπίστηκαν ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες στον Παρνασσό. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 46 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο η διάσωσή τους έγινε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του χιονιού και της ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή.

Γύρω στις 7 το απόγευμα οι ίδιοι αναζήτησαν βοήθεια, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τις Αρχές. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες από την 7η ΕΜΑΚ από την Λαμία και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και πυροσβέστες από τη Λιβαδειά.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης δύο εθελοντικές ομάδες της περιοχής, αλλά και ομάδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, τα μέλη της οποίας γνωρίζουν άριστα το ανάγλυφο και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

