Πάρος: Τροχαίο με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία – Λουλούδια και κεριά στον τόπο της τραγωδίας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πάρο στον δρόμο με κατεύθυνση από Νάουσα προς Αμπελά. Μηχανή εξετράπη για άγνωστους – μέχρι στιγμής λόγους – από την πορεία της με τραγικά αποτελέσματα.

Οι αναβάτες της μηχανής στην Πάρο ήταν δύο, ένας 18χρονος Ελληνικής υπηκοότητας Αλβανικής καταγωγής και ένας 31χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, στο τροχαίο που συγκλονίζει το νησί των Κυκλάδων.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σύρου, όπου ο 18χρονος εξέπνευσε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.06.2026), ενώ ο 31χρονος είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parianostypos.gr, οι γονείς του 18χρονου έχουν μεταβεί στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του άτυχου νέου.

Στο σημείο της τραγωδίας, προσέρχονται από την πρώτη στιγμή φίλοι και συγγενείς του άτυχου νεαρού.

Προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την οδυνηρή απώλεια, ενώ άφησαν λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη του.

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος ραγίζουν καρδιές για τον νεαρό που τραυματίστηκε θανάσιμα στην άσφαλτο, με το νήμα της ζωής του να κόβεται απότομα μόλις στα 18 του χρόνια.