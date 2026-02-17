Ελλάδα

Πάρος: Τροχαίο με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία – Λουλούδια και κεριά στον τόπο της τραγωδίας

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σύρου, όπου ο 18χρονος άφησε την τελευταία του πνοή
Λουλούδια και κεριά στο σημείο τροχαίου με έναν 18χρονο νεκρό στην Πάρο
πηγή φωτογραφίας parianostypos.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πάρο στον δρόμο με κατεύθυνση από Νάουσα προς Αμπελά. Μηχανή εξετράπη για άγνωστους – μέχρι στιγμής λόγους – από την πορεία της με τραγικά αποτελέσματα.

Οι αναβάτες της μηχανής στην Πάρο ήταν δύο, ένας 18χρονος Ελληνικής υπηκοότητας Αλβανικής καταγωγής και ένας 31χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, στο τροχαίο που συγκλονίζει το νησί των Κυκλάδων.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σύρου, όπου ο 18χρονος εξέπνευσε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.06.2026), ενώ ο 31χρονος είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parianostypos.gr, οι γονείς του 18χρονου έχουν μεταβεί στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του άτυχου νέου.

Στο σημείο της τραγωδίας, προσέρχονται από την πρώτη στιγμή φίλοι και συγγενείς του άτυχου νεαρού.

Προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την οδυνηρή απώλεια, ενώ άφησαν λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη του.

Λουλούδια και κεριά στο σημείο τροχαίου με έναν 18χρονο νεκρό στην Πάρο
πηγή φωτογραφίας parianostypos.gr
πηγή φωτογραφίας parianostypos.gr
πηγή φωτογραφίας parianostypos.gr
Λουλούδια και κεριά στο σημείο τροχαίου με έναν 18χρονο νεκρό στην Πάρο
πηγή φωτογραφίας parianostypos.gr

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος ραγίζουν καρδιές για τον νεαρό που τραυματίστηκε θανάσιμα στην άσφαλτο, με το νήμα της ζωής του να κόβεται απότομα μόλις στα 18 του χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
77
76
72
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρίνα Σταυράκη είχε πέσει θύμα ληστείας άλλες 2 φορές: Της «άρπαξαν» το Rolex από το χέρι και έφυγαν με λεία 34.000 ευρώ
Πριν 8 μήνες λήστεψαν το ίδιο σπίτι στην Γλυφάδα, ενώ τον Μάιο του 2022 είχαν μπει και στο εξοχικό της σπίτι στη Μύκονο, με τη λεία να εκτιμάται στα 12.000 ευρώ
Μαρίνα Σταυράκη
Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης: Τον έδιωξαν από κέντρο υγείας και «έσβησε» στον δρόμο – Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκομείο
Ο πατέρας του Κώστα Κοσμίδη αποκάλυψε ότι ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μισή ώρα μετά το έμφραγμα που υπέστη ο γιος του και παρά τις προσπάθειες ο 51χρονος κατέληξε
Κώστας Κοσμίδης
13
«Ποιος οδηγεί απόψε;»: Το κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου για τα τροχαία και το αλκοόλ – Βίντεο
«Μία μόνο εκστρατεία δεν διορθώνει αυτό το δραματικό πρόβλημα», σχολιάζει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, αναφερόμενος στους θανάτους και τους τραυματισμούς από ανεύθυνη οδήγηση και χρήση αλκοόλ
Άλιμος «Ποιος οδηγεί απόψε;»
Newsit logo
Newsit logo