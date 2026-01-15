Παρουσία Κακλαμάνη και Παπαστεργίου η επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της UBITECH

Παρουσία του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και πλήθος στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της UBITECH.

Η UBITECH, έχει συνεργαστεί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε εθνικά έργα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το mAIgov, το mAiGreece και το πρωτοποριακό σύστημα για την υποστήριξη νομικού ελέγχου των πράξεων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

«Η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ουσιαστική συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Είναι μια κοινή προσπάθεια που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την τεχνογνωσία και την ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων μέσα σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Και συνέχισε: «Σε αυτή τη διαδρομή, εταιρείες όπως η UBITECH, που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στην τεχνολογία, έχουν αποδείξει στην πράξη τη συμβολή τους. Ο Ψηφιακός Βοηθός «mAigov» απαντά σήμερα σε περίπου 8.500 ερωτήματα πολιτών καθημερινά, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και την ανάγκη φυσικής εξυπηρέτησης. Αντίστοιχες εφαρμογές και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως αυτή για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου στο Κτηματολόγιο ή το «mAiGreece» για τους επισκέπτες της Ελλάδας δείχνουν πως η καινοτομία μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Με ανυπομονησία φυσικά περιμένουμε και την εφαρμογή που έρχεται για τη διευκόλυνση του έργου του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Συνεχίζουμε με στόχο ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο ψηφιακό κράτος».

Από την πλευρά της η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, εστιάζοντας σε έργα εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δημόσιο σε συνεργασία με UBITECH, σημείωσε την ικανότητα της τελευταίας στο να αξιοποιεί τεχνολογίες σε περιβάλλοντα υψηλής κρισιμότητας, με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Τόνισε παράλληλα τη σημασία της αναγνώρισης που έλαβε η εταιρεία ως Certified Government AI Software Partner αντικατοπτρίζοντας την ικανότητα να παραδίδει AI λύσεις που πληρούν υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Στη σημασία της αξιόπιστης ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Στάθης Κεχριώτης, Director B2B Public, EU & International Organizations Sales του Ομίλου ΟΤΕ, σημειώνοντας:

«Για οργανισμούς όπως ο Όμιλος ΟΤΕ, η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν κρίνεται από την υιοθέτησή της καθαυτή, αλλά από το κατά πόσο ενσωματώνεται αξιόπιστα, βελτιώνει μετρήσιμα την απόδοση και μπορεί να υποστηριχθεί σε βάθος χρόνου με ασφάλεια και συνέπεια. Εκεί είναι που η τεχνολογία μετατρέπεται από απλό εργαλείο σε στρατηγικό μοχλό..»

«Οι συνιδρυτές της UBITECH ξεχώρισαν από νωρίς γιατί συνδύασαν επιστημονική αρτιότητα και ριζική καινοτομία με έμφαση στην παραγωγή λειτουργικών λύσεων. Αυτή η ισορροπία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή τους πορεία. Δεν αντιμετώπισαν ποτέ την τεχνολογία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο επίλυσης πραγματικών, σύνθετων προβλημάτων», τόνισε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Μέντζας, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Διευθυντής της Μονάδας Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (IMU) στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Οι τρεις ιδρυτές της UBITECH, της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας -με δυναμική μάλιστα παρουσία στην ελληνική και τη διεθνή αγορά- Δημήτρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Γκουβάς και Θανάσης Μπούρας, αναφέρθηκαν στη διαδρομή της εταιρείας και στο πώς η ιδέα τους εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό με διεθνή παρουσία.

Μια 20ετή πορεία που βασίστηκε στη βαθιά τεχνογνωσία, στη συνεργασία και στην ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο πραγματικού ψηφιακού μετασχηματισμού για οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα της UBITECH, η οποία εξελίσσει την εικόνα της εταιρείας και σηματοδοτεί μία νέα εποχή. Το νέο λογότυπο διατηρεί την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας, με κυρίαρχο πλέον στοιχείο το ελληνικό γράμμα «τ», υποδηλώνοντας τις ελληνικές ρίζες της εταιρείας και τη διαδρομή της ως πρότυπο ελληνικής εξαγώγιμης τεχνολογίας. Μέσα από αυτό το σύμβολο, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της: τech, τransformation και τrust.

«Η πορεία μας συνεχίζεται—και η εικόνα μας εξελίσσεται και αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που είμαστε σήμερα και αυτό που χτίζουμε για το αύριο», δήλωσαν οι συνιδρυτές της UBITECH.