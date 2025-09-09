Ελλάδα

«Πατάνε στην ανάγκη σου» λέει η σύζυγος του ασθενή που κατήγγειλε για «φακελάκι» τον διευθυντή του Ιπποκράτειου

«Αισθάνθηκα ντροπή, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Του είπα γιατρέ, δεν έχω τόσα χρήματα»
Στα χέρια των αρχών έπεσε σήμερα, το πρωί της Τρίτης (09.09.2025), ο διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου για «φακελάκια», ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα για να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά το χειρουργείο.

Η σύζυγος του ασθενή που είχε χειρουργηθεί από τον εν λόγω διευθυντή του Ιπποκράτειου και στη συνέχεια τον κατήγγειλε για «φακελάκι», μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1:

«Αρχές Σεπτεμβρίου που έκανε και την εισαγωγή μου είπε “κορίτσι μου εγώ σε σου μιλάω για χρήματα. Όταν (ο σύζυγος) βγήκε από το χειρουργείο και μπήκε στην εντατική, μου λέει “εγώ παίρνω 5.000 ευρώ, εσύ θα μου δώσεις 3.000 ευρώ”. Αισθάνθηκα ντροπή, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Του είπα γιατρέ, δεν έχω τόσα χρήματα».

«Έβλεπα τι γινόταν, δεν ήθελα να το κάνω και αποφάσισα να το αναφέρω στις Αρχές. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πατάνε στην ανάγκη σου. Εύχομαι να σταματήσει το κακό εδώ».

Ο σύζυγος της καταγγέλλουσας αντιμετώπιζε πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ήταν διαβητικός και οι γιατροί είχαν προχωήσει στον ακρωτηριασμό του ποδιού του ενώ στη συνέχεια, παρουσίασε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά. 

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο γιατρός φάνηκε έκπληκτος όταν είδε τους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο γραφείο του, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά του.

Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα, ενώ τα στελέχη της Αστυνομίας προχωρούν σε λεπτομερή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο των οικονομικών στοιχείων συγγενικών προσώπων.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Μη φοβάστε, φτιάχνουμε καλύτερο ΕΣΥ»

Ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου, βρίσκεται πλέον σε αναστολή καθηκόντων.

Αναφερόμενος στο περιστατικό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μήν φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

