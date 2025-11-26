Ελλάδα

Πατέρας και γιος στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν με καλάσνικοφ, βαλλίστρα και ναρκωτικά

Ακολούθησε έρευνα σε δεύτερο σπίτι σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απ' όπου κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και εννέα σπόροι κάνναβης
Οπλοστάσιο, αποτελούμενο από ένα καλάσνικοφ και μία βαλλίστρα, έκρυβαν 77χρονος και ο 44χρονος γιος του σε αποθήκη στην περιοχή Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για το καλάσνικοφ και την βαλλίστρα και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή στην Θεσσαλονίκη, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει και έναν 47χρονο, γιο του πρώτου και αδελφό του δευτέρου, που είναι ήδη έγκλειστος σε φυλακές, εκτίοντας ποινή για υπόθεση ναρκωτικών.

Η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη του οπλοστασίου φαίνεται πως ήρθε σε συνέχεια της σύλληψης του 47χρονου έγκλειστου, τον περσινό Σεπτέμβριο, από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας.

Σε αποθηκευτικό χώρο κοντά σε κατοικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένα καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες και ογδόντα πολεμικά φυσίγγια, μία βαλλίστρα με πέντε βέλη, ένα σπρέι πιπεριού και τέσσερις πομποδέκτες (εκ των οποίων οι τρεις φορητοί με ισάριθμα ζεύγη ακουστικών).

Ακολούθησε έρευνα σε δεύτερο σπίτι σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και εννέα σπόροι κάνναβης.

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή παραμένουν υπό κράτηση.

