Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών

O δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος Θωμάς Μαρκόπουλος πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στα Χανιά που εργαζόταν αλλά και στο Κιλκίς, από όπου καταγόταν.

Σύμφωνα με το neakriti, ο Θωμάς Μαρκόπουλος κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026), ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά, όπου βρισκόταν για την τουριστική περίοδο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στα ΜΜΕ από το 2009, με πορεία στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο. Από το 2020 ήταν μέλος του OK RADIO, παρουσιάζοντας την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ αρθρογραφούσε και στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με συνέπεια και σύγχρονη ματιά, είχε ήδη διαμορφώσει ένα αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωνε μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην επαγγελματική του διαδρομή εργάστηκε σε φορείς επικοινωνίας, συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.