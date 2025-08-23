Πάτμος: Λόγω ζημιάς σε υποθαλάσσιο αγωγό το πρόβλημα με τα λύματα στη θάλασσα – «Παλιό και χωρίς μελέτη το έργο»

Πρόβλημα σε υποθαλάσσιο αγωγό μήκους περίπου 100 μέτρων που καταλήγει στη βορειοδυτική πλευρά της Πάτμου και συγκεκριμένα στην παραλία Χοχλακάς, εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές που ξεκίνησαν έλεγχο για να δουν για ποιον λόγο δεν λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός στο νησί και καταλήγουν τα λύματα στη θάλασσα.

Το κλιμάκιο της εταιρείας που έχει αναλάβει την σωστή λειτουργία του αγωγού, έχει αναθέσει σε κλιμάκιο των δυτών την σωστή επαναλειτουργία του. Ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση στο νησί ανέφερε πως «και την στιγμή που είχαμε το πρόβλημα δυσλειτουργίας του βιολογικού, τα λύματα δεν δημιούργησαν πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο ίδιος για το έργο της επεξεργασίας των λυμάτων της Πάτμου, είναι αρκετά παλαιό, πρέπει να συντηρείται συνεχώς και δεν είχε μελετηθεί όπως έπρεπε.

Από την άλλη όμως, πρόσθεσε πως τα βυτιοφόρα άδειαζαν το περιεχόμενο τους στον βιολογικό αυτό όμως ουδέποτε κατέληγε, έτσι όπως ήταν στη θάλασσα.

Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Πάτμου, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στο επίπεδο που θα έπρεπε και οι προσπάθειες συνεχίζονται με την μεταφορά λυματολάσπης απ’ έξω για την ομαλή κίνησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή Πάτμου δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου, μετά από δημοσιεύματα και εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν κίτρινο νερό να τρέχει από βρύσες, που κατά το δημοσίευμα προέρχεται από σπίτι, παραπέμποντας το πρόβλημα με τον αγωγή και σε εμπλοκή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου ο δήμαρχος Πάτμου κ. Ν. Τσαμπαλάκης, είπε πως εντός των ημερών, ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού που κάνουν χρήση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

«Το βασικό πρόβλημα έγκειται στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις, για την αντικατάσταση των οποίων, έχουν εξοικονομηθεί οι απαραίτητες πιστώσεις», πρόσθεσε.