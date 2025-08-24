Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα – Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ στο νησί για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Αντιμέτωπη με πρόβλημα λυμάτων και έντονης δυσοσμίας, που προκαλούνται από τις ελαττωματικές εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, η Πάτμος βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας. Διατάχθηκε παρέμβαση του εισαγγελέα Δωδεκανήσου, με προκαταρκτική εξέταση που αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα (25.08.2025), σύμφωνα με το Star.

Οι τοπικές αρχές και ο δήμαρχος Πάτμου διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν στενά την υπόθεση και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον βιολογικό καθαρισμό.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ απέστειλε στο νησί τεχνικό κλιμάκιο προκειμένου να θέσει εκ νέου σε λειτουργία τη μονάδα, η οποία αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες.

Το πρόβλημα αποδίδεται σε θραύση υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 100 μέτρων, ο οποίος καταλήγει στην παραλία Χοχλακάς, με αποτέλεσμα λύματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Ήδη δύτες έχουν αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι αρχές καθησυχάζουν

Ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών δεν τέθηκε σε κίνδυνο, επισημαίνοντας παράλληλα την παλαιότητα των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι, παρότι βυτιοφόρα άδειαζαν λύματα στον βιολογικό, αυτά δεν κατέληγαν ποτέ στη θάλασσα, γεγονός που επιβεβαιώνει το πρόβλημα στον αγωγό.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εκσυγχρονισμού των αγωγών και των εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για την αντικατάστασή τους.