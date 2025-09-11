Πατούλης για τον καρδιοχειρουργό με το φακελάκι στο Ιπποκράτειο: «Θα χάσει την άδεια του αν ισχύουν οι καταγγελίες»

Σοβαρές είναι οι αντιδράσεις τόσο στον ιατρικό κόσμο όσο και στην κοινωνία που έχει προκαλέσει η υπόθεση του καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για φακελάκι.

Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, που συνελήφθη μετά από καταγγελία ασθενούς, ότι ζήτησε «φακελάκι» 5.000 ευρώ, τέθηκε άμεσα σε αναστολή καθηκόντων από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύλληψή του έγινε από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω προσημειωμένων χαρτονομισμάτων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζήτησε άμεσα τον φάκελο της υπόθεσης από την Εισαγγελία και προανήγγειλε τη διαβίβασή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι «θα αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος αν ισχύουν οι καταγγελίες» και ότι «οι επίορκοι γιατροί δεν θα μείνουν ατιμώρητοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο iatropedia.gr, υπογράμμισε επίσης ότι η διαδικασία θα είναι πλήρως διαφανής και ταχεία.

«Ο ΙΣΑ δεν θα αφήσει επίορκους γιατρούς να αμαυρώνουν την προσπάθεια του συνόλου των συναδέλφων τους. Αν ισχύουν οι καταγγελίες, το Πειθαρχικό μας μπορεί να φτάσει μέχρι και στην αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν μας ενδιαφέρει η συγκάλυψη. Οι επίορκοι γιατροί δεν έχουν θέση στο ιατρικό σώμα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν συνέπειες και η διαδικασία θα είναι απολύτως διαφανής».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, οι ποινές για τέτοιες παραβάσεις κυμαίνονται από προσωρινή στέρηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έως και οριστική αφαίρεση.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι πολίτες να καταγγέλλουν το φακελάκι – Δεν έχει καμία θέση στο ΕΣΥ»

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου, που έθεσε τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε:

«Το φακελάκι δεν έχει καμία θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι! Όσο είμαι εγώ Υπουργός, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή», τόνισε, μιλώντας την Τετάρτη 10/9/2025 στον ΣΚΑΪ 100.3.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν την ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί ήδη στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας:

«Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από τον κόσμο εκβιαστικά για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου. Στην κουβέντα των γιατρών ότι «τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα», τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα. Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι».

Η διαδικασία και οι ποινές

Ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως εξήγησε ο Γιώργος Πατούλης, δεν μπορεί να αποπέμψει γιατρό από το ΕΣΥ, καθώς αυτό είναι ευθύνη της Πολιτείας. Μπορεί, όμως, να φτάσει μέχρι και την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).

«Η υπόθεση εξετάζεται σε τρία επίπεδα: από εμάς, από τη Δικαιοσύνη και από την Πολιτεία. Εμείς, ως Πειθαρχικό Όργανο, θα αξιολογήσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας», τόνισε.

Οι ποινές που προβλέπει ο νόμος ξεκινούν από χρηματικά πρόστιμα και επίπληξη, και φτάνουν μέχρι την οριστική αφαίρεση της άδειας. Σε ό,τι αφορά τον χρηματισμό, θεωρείται μια από τις βαρύτερες παραβάσεις.

«Στα 10 τελευταία χρόνια είχαμε λίγες καταγγελίες –7 έως 10 συνολικά– κυρίως για «γρηγορόσημα». Όμως, με τις λίστες αναμονής και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, έχει περιοριστεί το φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, καλούμε τους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεριζωθεί αυτή η παθογένεια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης και οι επόμενες κινήσεις

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία από την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, τα οποία ενισχύουν τις κατηγορίες.

Οι προσημειωμένοι φάκελοι με τα χρήματα, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία του ασθενούς, βαρύνουν τη θέση του γιατρού.

Παράλληλα «τα στόματα ανοίγουν» στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και αποκαλύπτεται ότι ο συγκεκριμένος, είχε στήσει «φάμπρικα» παράνομων χρηματισμών εις βάρος ασθενών.

Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν πώς είχε γίνει τόσο προκλητικός που δεν αποκλείεται να τον «κάρφωσαν» και οι ίδιοι οι συνάδελφοί του.

Όπως επεσήμανε ο Γιώργος Πατούλης, πάντως, όταν προκύπτει μια νέα υπόθεση χρηματισμού, ακούγονται πολλά στην αρχή, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις οι καταγγελίες αποδεικνύεται πως τελικά δεν ευσταθούν.

«Δεν είναι λίγες οι φορές που μια καταγγελία δεν ευσταθεί. Γι’ αυτό και είμαστε προσεκτικοί. Όμως, όταν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει ατιμωρησία. Το οφείλουμε στους πολίτες και στους γιατρούς που τιμούν το λειτούργημά τους».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της δωροληψίας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Η δίκη του αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο για την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: iatropedia.gr