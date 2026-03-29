Πάτρα: 15χρονη μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο – Χειροπέδες σε ιδιοκτήτες καταστήματος

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / eurokinissi

Ένα 15χρονο κορίτσι στην Πάτρα βρέθηκε μεθυσμένο τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03/2026) σε πεζόδρομο της πόλης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα συνελήφθησαν δυο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γιατί επέτρεψαν την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στην ανήλικη, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή 19χρονος που εκβίαζε και απειλούσε ανήλικους στην Αγία Παρασκευή - Απέσπασε από 14χρονο 10.000 ευρώ
Ο 19χρονος δε δίστασε να δείχνει βίντεο με συνεργάτη του να απειλεί τη σωματική ακεραιότητα του 14χρονου - Είχαν χτυπήσει ανήλικο που αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα
Αγία Παρασκευή: Στη φυλακή 19χρονος που εκβίαζε και απειλούσε ανήλικους – Απέσπασε από 14χρονο 10.000 ευρώ
