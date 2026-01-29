Πάτρα: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε 19χρονους γιατί ο ένας φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία

Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε σήμερα (29/1/2026) τα ξημερώματα στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα με θύματα τρεις 19χρονους.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, γύρω στις 3.30 π.μ. τρεις 19χρονοι, ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα, έφτασαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού και κατήγγειλαν ξυλοδαρμό από 8 αγνώστους οι οποίοι τους εκτέθηκαν έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας μαύρα ρούχα.

Όπως ανέφεραν το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τους δράστες να κρατάνε σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη με τα οποία τους χτυπούσαν.

Αιτία, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ήταν το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία, κάτι που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό.

Από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.