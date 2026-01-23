Πάτρα: Αναστάτωση στον προαστιακό με σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικης

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23.01.26) σε συρμό του προαστιακού την Πάτρα, όπου σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μια ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο στην Πάτρα, όταν ο μεσήλικας προχώρησε σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις προς την ανήλικη, παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.