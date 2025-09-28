Ελλάδα

Πάτρα: Ανατροπή σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο – «Δεν με απείλησε με μαχαίρι, είμαστε απλά νευρικοί» λέει η γυναίκα

Η γυναίκα ανέτρεψε όσα είχε πει στην αρχική της κατάθεση για τις απειλές με μαχαίρι από τον αρραβωνιαστικό της
Photo
Photo / IStock

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27.09.2025 στην Πάτρα στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μία γυναίκα κατήγγειλε τον αρραβωνιαστικό της ότι μπούκαρε στο σπίτι της στην Πάτρα και την απείλησε με μαχαίρι, με την παρέμβαση των αστυνομικών να είναι άμεση και να συλλαμβάνουν τον δράστη.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Στη συνέχεια όμως η γυναίκα, αναίρεσε την αρχική της κατάθεση μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και είπε ότι δεν την απείλησε με μαχαίρι και μεταξύ άλλων ότι δεν είναι θύμα, είναι δύο νευρικοί άνθρωποι.

«Απλά πλακωθήκαμε στο ξύλο μεταξύ μας. Και οι δύο, όχι ο ένας. Δεν είναι ακριβώς οριστικός χωρισμός. Τα βρίσκουμε, χωρίζουμε. Αλλά δεν ισχύει για το μαχαίρι. Λογομαχούμε, πιανόμαστε στα χέρια και μετά ηρεμεί η κατάσταση αλλά χθες ήταν πολύ έντονο. Το μαχαίρι υπήρχε στο σπίτι και το πέταξα εγώ πάνω του. Μάλιστα, έχουμε να περάσουμε από τον Εισαγγελέα για να μην καταγράφει κάτι λάθος. Δεν είμαι θύμα. Είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε νευρικοί».

 

Το περιστατικό αυτό ήρθε λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό περιστατικό στην Φθιώτιδα, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική οδό, μπροστά στα μάτια των γονιών του και περαστικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία μέχρι το βράδυ - Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού
Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Καιρός 1
Newsit logo
Newsit logo