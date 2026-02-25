Πάτρα: «Δεν ήρθε παιδίατρος και κάλεσα την αστυνομία» λέει η μητέρα του βρέφους που είναι διασωληνωμένο με μηνιγγίτιδα

Έναν εφιάλτη βίωσε η μητέρα του μόλις 5 μηνών βρέφους από τη Ζάκυνθο, το οποίο πλέον είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ στην Πάτρα με μηνιγγίτιδα.

Το παιδί παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας την Κυριακή (22.02.2026) και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο στο Ρίο και νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η μητέρα του παιδιού ωστόσο, καταγγέλλει την παιδίατρο του νησιού, η οποία δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο αλλά ήταν σε επιφυλακή από το σπίτι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο Ανδρέας Ηλιάδης μας είπε ότι δεν ξέρουμε πώς ζει το παιδί. Και όταν βλέπουμε το παιδί με πυρετό και εξάνθημα, τρέχουμε», είπε η μητέρα του παιδιού στο Live News.

Όπως καταγγέλλει τίποτα από αυτά δεν έκανε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που βρισκόταν σε επιφυλακή στο σπίτι της. Όπως τόνισε, εκτός του ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, αιτήθηκε και έλαβε το ίδιο βράδυ αναρρωτική άδεια δηλώνοντας ξαφνική αδιαθεσία.

Από την δική της πλευρά όμως, η παιδίατρος του νοσοκομείου, επίσης μιλώντας στο Live News, εξήγησε τον λόγο που δεν μπορούσε να παραστεί στο νοσοκομείο αλλά και την κλινική εικόνα του παιδιού που, όπως λέει, ήταν καλή. Παράλληλα, ήδη για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Το πρωί του Σαββάτου(21.02.2026), το 5 μηνών μωράκι ανεβάσε υψηλό πυρετό. Η μητέρα του έδωσε αντιπυρετικό και κάλεσε αμέσως τον ιδιώτη παιδίατρο. Νωρίς το μεσημέρι όμως ξεκίνησαν να εμφανίζονται εξανθήματα στο κορμάκι του παιδιού, με αποτέλεσμα η μητέρα να δράσει άμεσα. «Σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν κι άλλα. Μου λέει θέλω να πας στο νοσοκομείο», ανέφερε.

Η μητέρα πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου εκεί όπου υπηρετούν δύο παιδίατροι. Η μία είναι εκτός εφημερίας και η δεύτερη βρίσκεται σε επιφυλακή στο σπίτι της για έκτακτα περιστατικά. «Λέγαμε παιδίατρος, γιατί εξαπλωνόταν, η παιδίατρος είναι εφημερία οn call. Πέρναγαν οι ώρες, το παιδί έβγαζε κι άλλα», πρόσθεσε η μητέρα.

Η κατάσταση του μωρού επιδεινώθηκε. Τα εξανθήματα κάλυψαν σχεδόν όλο το σώμα του και οι γονείς αγανακτισμένοι απαίτησαν να βρεθεί κάποιος παιδίατρος να εξετάσει το παιδί τους. «Στις 6 και κάτι που αντιληφθήκαμε ότι δεν έρχεται παιδίατρος, πήραμε την Αστυνομία, κάναμε καταγγελία».

Τότε ειδοποιήθηκε εισαγγελέας ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με την παιδίατρο, η οποία ζήτησε και έλαβε εκτάκτως αναρρωτική άδεια, δηλώνοντας ασθένεια. Μέσα στη νύχτα έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες για να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου το βρέφος, όπως και έγινε.

«Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της ΜΕΘ Παίδων λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του ορότυπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα», ήταν η ανακοίνωση του Ανδρέα Ηλιάδη, διευθυντή ΜΕΘ Παίδων Ρίου.

«Ψέματα ότι πήρα αναρρωτική επίτηδες»

Η παιδίατρος εξηγώντας από την πλευρά της, τί συνέβη την περασμένη Κυριακή, είπε: «Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

Και συμπλήρωσε: «Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε», ξεκαθάρισε η παιδίατρος.

Όπως τόνισε, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν», ανέφερε.