Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών – Συνελήφθησαν 4 άτομα

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν 4 άτομα, ενώ κατάσχεσαν περίπου πέντε κιλά κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία, 1.020 ευρώ και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι τρεις από αυτούς συνελήφθησαν χθες (5/3/2026) όταν πήγαν με αυτοκίνητο σε εταιρία ταχυμεταφορών στην Πάτρα, όπου παρέλαβαν για λογαριασμό του τέταρτου συλληφθέντα δέμα, προερχόμενο από τις ΗΠΑ, το οποίο περιείχε ναρκωτικά και συγκεκριμένα τρία κιλά και 400 γραμμάρια κάνναβης.

Πρώτα συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες, ενώ στην συνέχεια οι κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, επικοινώνησαν και συναντήθηκαν με τον τέταρτο κατηγορούμενο, προκειμένου να παραλάβει αυτός το δέμα με την κάνναβη και να τους προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κάνναβης, 1.020 ευρώ και δύο γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα στην Πάτρα, οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, 1.451 γραμμάρια κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.