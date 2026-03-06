Ελλάδα

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών – Συνελήφθησαν 4 άτομα

Ένα από τα δέματα με τα ναρκωτικά μάλιστα προερχόταν από τις ΗΠΑ και περιείχε τρία κιλά και 400 γραμμάρια κάνναβης
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν 4 άτομα, ενώ κατάσχεσαν περίπου πέντε κιλά κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία, 1.020 ευρώ και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι τρεις από αυτούς συνελήφθησαν χθες (5/3/2026) όταν πήγαν με αυτοκίνητο σε εταιρία ταχυμεταφορών στην Πάτρα, όπου παρέλαβαν για λογαριασμό του τέταρτου συλληφθέντα δέμα, προερχόμενο από τις ΗΠΑ, το οποίο περιείχε ναρκωτικά και συγκεκριμένα τρία κιλά και 400 γραμμάρια κάνναβης.

Πρώτα συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες, ενώ στην συνέχεια οι κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, επικοινώνησαν και συναντήθηκαν με τον τέταρτο κατηγορούμενο, προκειμένου να παραλάβει αυτός το δέμα με την κάνναβη και να τους προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κάνναβης, 1.020 ευρώ και δύο γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα στην Πάτρα, οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, 1.451 γραμμάρια κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
156
73
56
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καθημερινές πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Στις 2.500 οι αιτήσεις, αύριο επιστρέφουν και άλλοι από Ντουμπάι
Το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ειδική πτήση της Emirates από το Ντουμπάι προς την Αθήνα το Σάββατο 7 Μαρτίου, καλώντας τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν να αποστείλουν άμεσα τα προσωπικά και ταξιδιωτικά τους στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες
Επαναπατρισμός νεαρών παικτών του Άρη από τη Μέση Ανατολή
Newsit logo
Newsit logo