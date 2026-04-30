Αμπελόκηποι: Λουκέτο στον παράνομο οίκο ευγηρίας – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια, της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 ευρώ

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του παράνομου οίκου ευγηρίας, στον οποίο οι ηλικιωμένοι ζούσαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Την καταγγελία, φέρεται να έκανε συγγενής ενός εκ των φιλοξενούμενων που ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για χώρο οίκου ευγηρίας που βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, το οποίο κατέχει η 72χρονη ιδιοκτήτρια που συνελήφθη από τις αρχές. Η γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Επίσης κατηγορείται και για παράβαση του νόμου για την προστασία των ζώων, καθώς, εκτός των άλλων είχε και ζώα στον ίδιο χώρο, για τα οποία, μάλιστα, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 6.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 72χρονης μετά από καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης που φιλοξενείτο στον οίκο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της ζήτησε εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα αρχικώς, για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω.

Η γυναίκα πήρε τότε την μητέρα της και την μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Μετά από αυτό έγινε έφοδος από αστυνομικούς και υπαλλήλους της Περιφέρειας στο διαμέρισμα, που λειτουργούσε ως χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων χωρίς άδεια, όπου βρήκαν ακόμα τέσσερις γυναίκες με προβλήματα υγείας.

Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης, η οποία το Σάββατο 2 Μαΐου θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι «η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ».