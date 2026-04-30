Καταδίκη ενός χρόνου για το «γαλάζιο» τρολ του διαδικτύου

Την ώρα που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμηση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά «γαλάζια» τρολ που πίσω από την ανωνυμία του, δολοφονούσε χαρακτήρες.

Ο «Γκεόργκι Ζούκοφ» είναι ένας απότακτος αστυνομικός, πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο Χ που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της «γαλάζιας» στρατιάς των «γαλάζιων» τρολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο «Ζούκοφ» είναι ένα πρόσωπο πολύ στενά συνδεδεμένο με το σύστημα της «γαλάζιας» προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από τον «γαλάζιο» προπαγανδιστικό μηχανισμό της «Ομάδας Αλήθειας» και πότε ως στενός συνεργάτης του υπουργού Εσωτερικών, Θόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής.

Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση εξαπέλυε επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την «κουκούλα» του Ζούκοφ καταδικάζοντας τον άνθρωπο που κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο, για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000€.

Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνητικό στέλεχος βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονίας χαρακτήρα των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δικαστική απόφαση, αυτό θα γίνει γιατί το χρωστάμε σε όλους εκείνους οι οποίοι ενώ δραστηριοποιούνται με ανοιχτά χαρτιά δέχονται επιθέσεις από το βούρκο του διαδικτύου».

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι απότακτος από την Ελληνική Αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ’ όλα αυτά βρέθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο υπουργείο Εσωτερικών και έφτασε να διαχειρίζεται κονδύλια 2,5δισ. € μέσω της συμμετοχής σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τσίτσης».

Η περίπτωσή του, είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020 όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κ. Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρώο μέχρι και διετούς στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων και με το ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει ερώτηση στον υπουργός Εσωτερικών καθώς αναζητούνταν ακόμη τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.