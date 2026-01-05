Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού μαγαζιού όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου, τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου.

Οι δύο συλληφθέντες επιχειρηματίες για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, αφού αρχικά δεν είχαν παραδώσει το βίντεο από το καταγραφικό υλικό του νυχτερινού τους μαγαζιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον άλλον επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή.

Ωστόσο, άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της αχαϊκής πρωτεύουσας, ο θάνατος του 30χρονου προκλήθηκε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε.

Όπως προκύπτει, ο 30χρονος μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο νοσοκομείο.