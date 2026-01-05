Πάτρα: Εννέα οι εμπλεκόμενοι στον ξυλοδαρμό του 30χρονου μέχρι θανάτου – Αναμένονται τα εντάλματα σύλληψης

Εννέα άτομα εμπλέκονται, σύμφωνα με την αστυνομία, στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας της Πάτρας, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως την Τρίτη (06.01.2026) θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να παρουσιαστούν μαζί με τους συνηγόρους στην αστυνομία.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν.

Άλλωστε, από το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου η Ασφάλεια της αχαϊκής πρωτεύουσας είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του μαγαζιού οδηγήθηκαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (05.01.2026) στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος.