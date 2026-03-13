Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο μέσα σε μάντρα – Άγνωστος πέταξε φωτοβολίδα και εξαφανίστηκε

Φωτιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο μάντρας αυτοκινήτων, στην Πάτρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.03.2026), με την πυροσβεστική να το αποδίδει σε εμπρηστική ενέργεια.

Την υπόθεση ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, ενώ αποκαλυπτικό βίντεο από κάμερας ασφαλείας διπλανής επιχείρησης, καταγράφονται καρέ – καρέ οι κινήσεις δράστη, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, την ώρα που βάζει φωτιά σε ένα όχημα στη μάντρα.

Στο βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr,φαίνεται άνδρας επιβαίνοντας σε σκούτερ μάρκας Beverly, να σταθμεύει έξω την μάντρα, να πηδά την περίφραξη και να περιλούζει με εύφλεκτο υλικό – πιθανόν βενζίνη – αυτοκίνητο μάρκας BMW.

Στη συνέχεια βγαίνει από τον χώρο και πετά προς το αυτοκίνητο αντικείμενο που μοιάζει με φωτοβολίδα, και τότε ξεσπά η φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ωστόσο από την φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πολυτελές όχημα, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη ένα ακόμα ΙΧ.

Η υπόθεση διερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές με πηγές να αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν «εκπλήξεις» για τη γενεσιουργό αιτία του εμπρησμού.

Όπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, το όχημα που μπήκε στο στόχαστρο του εμπρηστή, παρέμενε για αρκετό καιρό απούλητο.

