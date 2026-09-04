Ελλάδα

Κάσος: Αυτοκίνητο με ζευγάρι τουριστών έπεσε στη θάλασσα – Νεκρή η γυναίκα, σώθηκε ο σύζυγός της

Το ζευγάρι είχε μόλις αποβιβαστεί από το πλοίο για τις διακοπές του στο νησί
Κάσος
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 04.09.2026 στο λιμάνι της Κάσου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι Ελλήνων τουριστών έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 20:15 και ενώ είχαν περάσει μόλις λίγα λεπτά από τη στιγμή που το ζευγάρι είχε αποβιβαστεί από το πλοίο της γραμμής με το αυτοκίνητό του. Οι δύο τουρίστες είχαν φτάσει στην Κάσο για να περάσουν τις διακοπές τους.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στη θάλασσα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στο λιμάνι.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αλλά και κάτοικοι του νησιού, έπεσαν αμέσως στο νερό και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι από το όχημα.

Οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν σώο από τη θάλασσα τον οδηγό. Η σύζυγός του, ωστόσο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
170
120
96
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σαρωνίδα: Συνελήφθη 38χρονη για τη φωτιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για πυρκαγιές
Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας περίπου δύο στρέμματα - Η 38χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου
Φωτιά
Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο «δείχνουν» τα συμπτώματα του νεκρού βρέφους – Οι περιγραφές των γονιών του
Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, εξηγεί ότι ένα βρέφος που έχει εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες μέσω της μητέρας του μπορεί να παρουσιάσει στερητικά συμπτώματα
O 43χρονος μαζί με τη σύζυγό του και όλη την οικογένειά του
Newsit logo
Newsit logo