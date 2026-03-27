Πάτρα: «Ξεσκεπάστηκε» συμμορία Ρομά διαρρηκτών – 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ανήλικοι

Να φτάσουν στα ίχνη και να «ξεδοντιάσουν» συμμορία Ρομά, η οποία έκανε διαρρήξεις στην Πάτρα κατάφεραν αστυνομικοί της Ασφάλειας της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η συμμορία των Ρομά στην Πάτρα αποτελούνταν από τουλάχιστον τέσσερις 20χρονους, δύο 14χρονους και έναν 13χρονο.

Οι δράστες διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις, στοχεύοντας κυρίως σπίτια, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Προσφυγικών.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν καταφέρει να εξιχνιάσουν 11 περιπτώσεις κλοπών που αποδίδονται στη δράση της συγκεκριμένης συμμορίας.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για «σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών».

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.