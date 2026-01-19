Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 16χρονος σε τροχαίο τα ξημερώματα της Δευτέρας (19.1.25) στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας και κατέληξε σε ένα χωράφι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
103
91
81
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo