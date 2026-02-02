Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρός ένας 30χρονος μέσα στο σπίτι του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

Ο άνδρας αντιμετώπιζε πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος στην Πάτρα, τον οποίο εντόπισε η σύζυγός τους μέσα στο σπίτι τους.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (02.02.26) όταν η γυναίκα βρήκε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του στην ισόγεια οικία στην οποία διέμεναν στην πόλη της Πάτρας.

Η νεαρή γυναίκα κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το πλήρωμα του οποίου μόλις έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατο του 30χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άνδρας αντιμετώπιζε πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την Αστυνομία με βάση το πρωτόκολλο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για την αποσαφήνιση των αιτιών θανάτου του νεαρού άνδρα.

