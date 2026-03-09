Ελλάδα

Πάτρα: Πληροφορίες για έκρηξη σε εργοστάσιο στην Περιβόλα, έσπευσε η πυροσβεστική

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, στο πίσω μέρος της βιομηχανικής μονάδας, ενώ παρά την έκρηξη δεν έχει ξεσπάσει φωτιά
Όχημα της πυροσβεστικής και περιπολικό της αστυνομίας
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα μετά τις αναφορές για έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) σε εργοστάσιο στην περιοχή της Περιβόλας. 

Οι πρώτες πληροφορίες για την έκρηξη στην Πάτρα αναφέρουν ότι ήταν μικρή ισχύος και έγινε σε εργοστάσιο που ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου για βιομηχανική και ιατρική χρήση.

Πάντως, με βάση τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, στο πίσω μέρος της βιομηχανικής μονάδας, ενώ δεν υπάρχει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και τo EKAB.

