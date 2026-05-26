Πάτρα: Σεσημασμένος ο ληστής που ξυλοκόπησε ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο άνδρας που σκόρπισε τον τρόμο και ξυλοκόπησε βάναυσα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πάτρα με σκοπό να τους ληστέψει.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 23.05.2026, στην πλατεία Μπακογιάννη στην Πάτρα, όταν ένας ληστής, μπούκαρε στο σπίτι και τους ξυλοκόπησε άγρια, για να του αποκαλύψουν το πού έχουν κρυμμένα τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με το patrapress, ο άνδρας συνελήφθη από την ΕΛΑΣ και φαίνεται να είναι παλιός γνώριμος των αρχών για κλοπές και χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για 47χρονο Έλληνα που συνήθιζε να συχνάζει στην περιοχή της πλατείας Μπακογιάννη προκειμένου να «βρει» τη δόση του.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, έφτασαν στα ίχνη του 47χρονου, μετά από έρευνες σε βιντεοληπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες γειτόνων των θυμάτων που είδαν τον δράστη την ώρα που απομακρυνόταν από το σπίτι.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι αναγνώρισε τον δράστη, καθώς ιδιαίτερα ο 95χρονος, που είχε πολλά τραύματα από την επίθεσή του, τον είχε δει και μπορούσε να περιγράψει στοιχεία στις αρχές τόσο για τον εντοπισμό όσο και για τη σύλληψή του.

Το χρονικό

Ο δράστης είχε μπει στο σπίτι εκμεταλλευόμενος παράθυρο που δεν ήταν κλειδωμένο και ήρθε αντιμέτωπος με τον 94χρονο ιδιοκτήτη και την 92χρονη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να τους χτύπησε και να απαίτησε χρήματα και κοσμήματα.

Ωστόσο, οι φωνές των ηλικιωμένων για βοήθεια τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει άρον άρον το σημείο χωρίς να ολοκληρώσει τη ληστεία, με συγγενείς και γείτονες του ζευγαριού να σπεύδουν στο σημείο και να καλούν την αστυνομία.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε μεταφερθεί προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.