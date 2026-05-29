Belharra: Ακόμα ένα μπλοκ της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» έφτασε στη Γαλλία από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού για τις φρεγάτες Belharra, με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας να συνεργάζονται άψογα με την γαλλική εταιρεία Naval Group στο πλαίσιο της ναυπήγησης των ελληνικών πολεμικών πλοίων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας παρέδωσαν ακόμα ένα προ-εξοπλισμένο μπλοκ της κύριας κατασκευής για την τέταρτη ελληνική φρεγάτα Belharra που ονομάστηκε «Θεμιστοκλής» στις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

«Μια επιτυχημένη συνεργασία, καθώς η κανονικότητα των παραδόσεών τους μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας κατασκευή των φρεγατών FDI», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γαλλική εταιρεία.

A pre-outfitted block manufactured by @SalamisShipyard has arrived at our Lorient site to be integrated to FDI Themistokles for the @NavyGR .



A successful partnership, as the regularity of their deliveries enables us to ensure timely and high quality FDI construction. pic.twitter.com/14QTxISFjg — Naval Group (@navalgroup) May 29, 2026

H τέταρτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI θα είναι στη διαμόρφωση Standard 2++ και αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2028.

Τα προεξοπλισμένα τμήματα που κατασκευάζονται στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελούν μέρος του προγράμματος φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας και το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Naval Group, όπου το ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει ως εξουσιοδοτημένος υποκατασκευαστής στη διεθνή αλυσίδα προμηθειών της γαλλικής εταιρείας.

Μέχρι σήμερα, έχουν παραδοθεί 15 από τα συνολικά 21 blocks που έχουν ανατεθεί στην ελληνική εταιρεία.

Πρόσφατα, καθελκύστηκε η δεύτερη φρεγάτα FDI του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, η «Amiral Louzeau», στην κατασκευή της οποίας συμμετείχε και ελληνική βιομηχανία μέσω της παραγωγής τμημάτων του πλοίου (blocks) στην Ελλάδα.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν σε ελληνικό ναυπηγείο.