Πάτρα: Στη φυλακή ο 16χρονος που βίασε την 12χρονη μαθήτρια σε προαύλιο σχολείου

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε πριν από λίγο (24.11.2025) ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης, στην Πάτρα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος το απόγευμα της Δευτέρας την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Υπενθυμίζεται ότι τον νεαρό είχε καταγγείλει η 12χρονη, τον βιασμό της σε προαύλιο γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας Instagram.

Το περιστατικό του βιασμού φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.

Στη συνέχεια, όπως είπε η ίδια, ασκώντας της βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία.

Μάλιστα, η μητέρα της 12χρονης ήταν εκείνη που έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την περασμένη Δευτέρα, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο.

Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου.