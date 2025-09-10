Πάτρα: Στο «μικροσκόπιο» 4 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που εξετάστηκαν από την «αμαρτωλή» ιατροδικαστική υπηρεσία

Τις 4 ύποπτες υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που είχε αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, εξετάζει ενδελεχώς η Εισαγγελέα Πατρών, ώστε να διευκρινιστεί αν τα πορίσματα εκδόθηκαν σωστά και δεν υπήρχαν εγκληματικές παραλείψεις.

Οι υποθέσεις επανεξετάζονται μετά τις καταθέσεις ιατρών, μεταξύ των οποίων του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου. Το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά πλέον όλες τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών που μπήκαν στο αρχείο ακόμη και τις υποθέσεις πιθανής δολοφονίας βρεφών που τα αίτια θανάτου τους αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια με σχετικές γνωματεύσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας.

Η παρέμβαση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων έγινε μετά την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Νικολάου, για τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον σε 4 περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλθηκαν από τους Ιατρούς της Πάτρας, οι τοπικοί ιατροδικαστές έκλεισαν τα μάτια.

Οι σοκαριστικές υποθέσεις

Ο 4χρονος με τα σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα

Η πρώτη υπόθεση που «άνοιξε» αφορά ένα παιδί 4 χρόνων που βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του από κρεμάστρα.

Στο «κάδρο» των υπόπτων είχαν βρεθεί συγγενικά πρόσωπα του 4χρονου.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών ωστόσο ανέφερε πως το παιδί χρησιμοποίησε μόνο του την κρεμάστεα.

Το αγόρι ΑμΕΑ

Οι αστυνομικοί διερευνούν και μία περίπτωση αγοριού ΑμεΑ που βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης κατά τη διάρκεια νοσηλείας του.

Σε αυτήν την περίπτωση είχε γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική, η οποία επίσης δεν «μιλά» για κακοποίηση.

Αν και οι γιατροί επέμεναν για τα ύποπτα σημάδια, οι 2 ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν εντόπισαν κάτι το ανησυχητικό και έτσι η υπόθεση εξετάζεται και πάλι.

Μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, έχουν καταθέσει οι ιατροί Ανδρέας Ηλιάδης και Βασίλης Αλεξόπουλος καθώς και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο θάνατος του βρέφους από το Γιάννενα

Η τρίτη υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο ενός βρέφους 2.5 μηνών, το οποίο πριν από περίπου 11 χρόνια διακομίσθηκε από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο της Πάτρας σε κακή κατάσταση. Έχοντας σημάδια κακοποίησης, το βρέφος μπήκε απευθείας σε ΜΕΘ. Οι γιατροί, με επικεφαλής τον Ανδρέα Ηλιάδη, έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από πρόσωπα του περιβάλλοντός του και πιθανότατα από τον ίδιο τον πατέρα του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις απεικονιστικές εξετάσεις προέκυψε πως το βρέφος είχε το «σύμπτωμα του ταρακουνήματος» και έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε ραγίσματα στα πλευρά, τα οποία ήταν πρόσφατα αλλά και παλαιότερα.

Παρά τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος τελικά κατέληξε.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, όπως όφειλε, κατήγγειλε τα πάντα στην αστυνομική και στην εισαγγελική Αρχή, παραθέτοντας μάλιστα ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του άτυχου βρέφους. Ακολούθησε ποινική προκαταρκτική εξέταση, η οποία κατέληξε στην παραπομπή του πατέρα του βρέφους σε δίκη.

Ο κατηγορούμενος ωστόσο αθωώθηκε λόγω της ιατροδικαστικής έκθεσης που υπέγραψε ο ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης (είναι πλέον σε αργία) στην οποία ανέφερε πως το βρέφος δεν πέθανε από την κακοποιήση αλλά από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Πλέον ο φάκελος επανεξετάζεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Η 4η υπόθεση είναι αυτή με το 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα. Η μητέρα του είπε ότι τελικά δεν αυτοκτόνησε (όπως έλεγαν) ωστόσο το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η καταγγελία αναφέρει πώς ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης.

Το παιδί νοσηλεύτηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Κέρκυρα. Τον Οκτώβριο πέθανε. Η πλευρά Γκότση υποστηρίζει πώς η κακοποίηση συνέβη στο διάστημα Σεπτέμβρη – Οκτώβρη και όταν είχε έρθει από Κέρκυρα στην Πάτρα.

