Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθη 16χρονος που γρονθοκόπησε 9χρονο μαθητή δημοτικού – Είχε στην κατοχή του μαχαίρι

Για την επίθεση ο 16χρονος μαθητής Β' Λυκείου υποστήριξε πως ο 9χρονος πείραζε και έπαιρνε πράγματα της μικρής αδελφής του
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στην Πάτρα, όπου ένας 16χρονος επιτέθηκε σε 9χρονο μαθητή της Γ’ Δημοτικού.

Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο των Βραχνεΐκων στην Πάτρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (23.03.2026), εντός σχολικού ωραρίου όταν ο 16χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου, προσέγγισε τον 9χρονο που βρισκόταν στο κοινό προαύλιο και του επιτέθηκε ρίχνοντας του μπουνιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες στην κροταφική χώρα.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, ο μαθητής του Λυκείου συνελήφθη από τις αρχές και κατηγορείται για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και μαχαίρι.

Το μαχαίρι 23 εκατοστών που βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου κατηγορούμενου κατασχέθηκε ,ενώ ο ίδιος φέρεται να δικαιολόγησε την ύπαρξή του επικαλούμενος «λόγους ασφαλείας».

Για την επίθεση στον μικρό μαθητή του Δημοτικού, υποστήριξε πως πείραζε και έπαιρνε πράγματα της μικρής αδελφής του. Παράλληλα, για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρα, οδηγήθηκε σήμερα Τρίτη  στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του 9χρονου.

