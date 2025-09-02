Πάτρα: Συνελήφθη ένας 14χρονος για τη φωτιά στον προαστιακό – Αναζητούνται 2 άτομα

Στη σύλληψη του 14χρονου που προσήχθη το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) για τη φωτιά που ξέσπασε δίπλα στις γραμμές του προαστιακού στην Αγυιά, στην Πάτρα.

Ο 14χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά βρισκόταν στην περιοχή της Πάτρας, μαζί με δύο ακόμη ανήλικους αλλοδαπούς.

Για το περιστατικό κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν. Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική.

Άμεσα στάλθηκαν κλιμάκια με πυροσβέστες και οχήματα προκειμένου να γίνει κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο έφθασαν και αστυνομικοί καθώς οι κάτοικοι εντόπισαν ένα άτομο στο σημείο να κινείται ύποπτα και το προσήγαγαν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8:12 ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία λόγω της πυρκαγιάς ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.