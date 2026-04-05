Πάτρα: Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ μετά από τροχαίο, τους «τίναξε» άλλο αυτοκίνητο που παραβίασε στοπ

Το τετρακίνητο ανατράπηκε αφού πρώτα έπεσε πάνω σε άλλο σταθμευμένο όχημα
Σκηνές πανικού σημειώθηκαν στην Πάτρα μετά από τροχαίο που έγινε το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026). Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ όταν έπεσε πάνω τους άλλο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου παραβίασε στοπ.

Θρίλερ έζησε μία τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια που επέβαιναν σε τζιπ και «ανέβαιναν» την οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα όταν έγινε το σοκαριστικό τροχαίο.

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr και το flamis.gr, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η οδηγός ενός μπλε Skoda παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε «κάθετα» τη Βορείου Ηπείρου και τίναξε το τζιπ στον αέρα!

Το τετρακίνητο ανατράπηκε αφού πρώτα έπεσε σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα.

Εγκλωβίστηκαν και τα 4 μέλη της οικογένειας, ευτυχώς, όμως, χωρίς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια πυροσβεστών, ενώ μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Έρευνες για τα αίτια του σοβαρού περιστατικού διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

