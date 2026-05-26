Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μητέρα δύο παιδιών που έπεσε από μπαλκόνι

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πρέβεζα ο τραγικός θάνατος μιας 34χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η 34χρονη έμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου και την ώρα του περιστατικού βρισκόταν μόνη στο σπίτι. Περαστικοί που αντίκρισαν τη γυναίκα στο έδαφος ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που τη μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε πολύ σοβαρά τραύματα από την πτώση, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.