Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον 30χρονο που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Σπαραγμός στην κηδεία του

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, ενώ μέλη της οικογένειας του 30χρονου και φίλοι του, φώναζαν το όνομά του κατά τη διάρκεια της ταφής και χειροκροτούσαν
Κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Πάτρα

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι του 30χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από δύο ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό το μεσημέρι της Τετάρτης (07.01.2026).

Ο ξυλοδαρμός του άτυχου νεαρού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σε κέντρο διασκέδασης, όπου 2 παρέες που διασκέδαζαν ήρθαν σε αντιπαράθεση για ασήμαντο λόγο, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να πέσει νεκρός από σφοδρά χτυπήματα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε  η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών, ενώ η κηδεία του 30χρονου έγινε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, ενώ μέλη της οικογένειας του 30χρονου και φίλοι του, φώναζαν το όνομά του κατά τη διάρκεια της ταφής και χειροκροτούσαν.

Το κοιμητήριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ενώ πολλοί έφτασαν με τα οχήματά τους έχοντας πάνω φωτογραφίες του 30χρονου.

Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι ο 30χρονος αφήνει πίσω την σύζυγό του και τα 6 παιδιά που απέκτησαν μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που ξυλοφόρτωσαν το θύμα, είναι δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου, προσήχθησαν στο δικαστικό μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας νωρίτερα την Τρίτη, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου.

Ο άτυχος 30χρονος έφυγε από τη ζωή από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή.

Το μοιραίο ξημέρωμα της 4ης Ιανουαρίου, ο 30χρονος δέχτηκε βαρύτατα χτυπήματα που δέχθηκε, με αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά, να αφήσει την τελευταία του πνοή. Όταν η παρέα που τον χτύπησε συνειδητοποίησε την σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Αν και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σώσουν, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

