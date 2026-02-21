Ελλάδα

Πάτρα: Τραγική κατάληξη για τον 44χρονο ψαρά που αγνοούνταν – Εντοπίστηκε η σορός του στη θάλασσα

Ο άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον περίπου 13 ετών γιο του, κάποια στιγμή παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και αποφάσισε να μπει στη θάλασσα για να την αντιμετωπίσει
Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αναζητούνταν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου.

Η σορός του ψαρά στην Πάτρα βρέθηκε  στον Πατραϊκό Κόλπο επιβεβαιώνοντας τους φόβους των συγγενών του.

Στην περιοχή ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού από το Λιμενικό, που κατέληξε στον εντοπισμό της σορού του άτυχου άνδρα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Οι έρευνες επικεντρώνονταν τόσο στο ύψος του νέου λιμανιού και κάτω από τον Γλαύκο όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές.

Η σορός μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

