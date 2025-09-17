Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο με 8χρονους διαρρήκτες να τρυπώνουν σε καφέ και να αρπάζουν τις εισπράξεις

Οι ηλικές των διαρρηκτών προκαλούν σοκ και προβληματισμό – μικρά παιδιά έχουν «ανοίξει» εστιατόριο στην Πάτρα και αρπάζουν τα χρήματα που βρίσκουν στο ταμείο.

Πρόκειται για ανήλικους διαρρήκτες Ρομά, που λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν συλληφθεί ξανά για ένα χτύπημα – καρμπόν και μάλιστα στο ίδιο κατάστημα στην Πάτρα, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μίλησε στο αποψινό (17.09.2025) Live News για τους τρεις ανήλικους δράστες, την οικονομική ζημιά που υπέστη και τις εικόνες που αντίκρισε στην επιχείρησή του.

«Δεν έσπασαν τίποτα, ήπιαν τους χυμούς τους. Πέταξαν και το πλαστικό στα σκουπίδια, έφυγαν κύριοι». Λίγες μέρες νωρίτερα, ο ένας από τους τρεις, είχε μπει από το παράθυρο του μπάνιου.

«Παραβίασαν ένα παράθυρο του μπάνιου, μπήκε ο μικρός μέσα, άνοιξε στους άλλους δύο από μέσα, μπήκαν και μου πήραν το ταμείο».

Ο επιχειρηματίας δηλώνει απροστάτευτος. Όπως λέει, τα ίδια άτομα είχαν συλληφθεί τρεις μέρες νωρίτερα, όταν και τότε είχαν εισβάλει στο κατάστημά του.

«Τους βρήκα που κοιμόντουσαν στρωματσάδα, ήταν δύο μεγάλοι και 6 πιτσιρίκια».

Ανήλικοι Ρομά, όπως λέει, ηλικίας 8, 10 και 13 ετών που κατάφεραν να του αποσπάσουν περίπου 200 ευρώ.

«Περνάγαν από έξω και μας έκαναν κ@@δάχτυλο. Είναι ελεύθεροι όλοι, δεν τους πειράζει κανένας».

Αρχηγός συμμορίας ετών 7

Η ίδια συμμορία, με αρχηγό έναν 7χρονο, έχει διαρρήξει και άλλο μαγαζί στην παραλιακή της Πάτρας.

«Επειδή έχω τζαμένιες πόρτες, οι οποίες κάτω έχουν ασφάλειες, είναι σαν φυσαρμόνικα, όταν τις μάζευα στην άκρη και αυτά (τα παιδιά) ερχόντουσαν στην άκρη και πρέπει να έκλεβαν την ασφάλεια, την έβγαζαν δηλαδή. Έχει ένα στρογγυλό πράγμα το οποίο το ξεβιδώνεις και βιδώνεις. Έχω σύνολο 20 πόρτες, είχαν κλέψει τις ασφάλειες από τις 2 πόρτες που είναι πολύ εύκολο να το κάνεις αλλά και πάνω στη δουλειά δεν δίνεις σημασία», λέει ο επιχειρηματίας στο MEGA.

«Το είχαν αφήσει και πήγαιναν, κλωτσούσαν την πόρτα, το κάτω μέρος της και ανοίγανε λίγο τη χαραμάδα, έμπαινε μέσα το πιτσιρίκι. Είχαν δει ότι στο μπαρ έχω το ταμείο που έδινα ρέστα, είναι πολύ μελετημένο. Αυτά είχαν έρθει εν λειτουργία μαγαζιού, να πάρουν ένα νερό, να πάρουν ένα καλαμάκι, είχαν δει ότι ο μπάρμαν έκανε μία κίνηση και είχε ένα κουτί που είχε μέσα τα λεφτά που χάλαγε στον κόσμο. Μπήκανε στο μπαρ, δεν ψάχνανε το μαγαζί, άρα είχαν δει ότι εκεί πέρα στο μπαρ υπάρχει ένα κουτί», σημειώνει.

«Τις 4 φορές (μου έκλεψαν) χρήματα και τη μία φορά επειδή είχαμε τα PDA που είναι κινητά, πήραν και τα κινητά», συμπληρώνει.