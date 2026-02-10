Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένας άνθρωπος – χρήστης ναρκωτικών τραυματίστηκε σήμερα (10.02.2026) έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε αφού ήρθε σε αντιπαράθεση που ήρθε με άλλον χρήστη στην Πάτρα.

Οι δύο άνδρες «αρπάχτηκαν» στην οδό Μπουμπουλίνας 10 στην δομή του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24.gr όλα ξεκίνησαν όταν άρχισαν να τσακώνονται για άγνωστο λόγο και ο ένας έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τον άλλον.

Επί τόπου η Αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Στον τραυματία προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ αναζητούσαν τον δράστη που είχε «εξαφανισθεί» στους γύρω δρόμους.

Να αναφέρουμε πώς δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται επεισόδια με πρωταγωνιστές τοξικομανείς, είτε στον ΟΚΑΝΑ είτε και στην γειτονική Πλατεία Πίνδου.