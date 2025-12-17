Ελλάδα

Πεδίο μάχης το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας: Φωνές, σπρωξιές και διακοπή – Βίντεο από τις στιγμές έντασης

Μάλιστα, κάτοικοι της Δεσκάτης, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα, πήγαν να επιτεθούν στον δήμαρχο Γρεβενών, Κυριάκο Ταταρίδη
Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας
Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας / Φωτογραφία από kozanimedia.gr

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, αργά χθες (17.12.2025) το βράδυ. Τα πνεύματα οξύνθηκαν στη διάρκεια ψηφοφορίας για τα έργα αντλησιοταμίευσης, κυρίως στη Δεσκάτη Γρεβενών και στα όρια με τα Σέρβια Κοζάνης.

Περιφερειακοί σύμβουλοι της Δυτικής Μακεδονίας ήρθαν… κεφάλι με κεφάλι μέχρι να τους χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι, ενώ κάτοικοι της Δεσκάτης, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα, πήγαν να επιτεθούν στον δήμαρχο Γρεβενών, Κυριάκο Ταταρίδη, που είναι υπέρμαχος της υλοποίησης των έργων…

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kozanimedia,ger, ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Κωνσταντίνος Βύζας και ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, Χρήστος Μπαρδάκας παραλίγο να πιαστούν στα χέρια και τους χώρισε ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας να διακοπεί οριστικά για την Πέμπτη (18.12.2025).

