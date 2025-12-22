Ελλάδα

Πεδίον του Άρεως: Μαγεία, μουσική και πολλά χρώματα στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Η «καρδιά» των Χριστουγέννων «χτυπά» στην Αθήνα - Τα παιχνίδια και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Μαγικές εικόνες, διασκέδαση, μουσικές εκδηλώσεις και πολλοί Άγιοι Βασίληδες δημιουργούν μια πρωτόγνωρη εορταστική μαγεία στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως.

Από τις 28 Νοέμβριου που άνοιξε τις πύλες του το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας το έχουν επισκεφτεί ενώ η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, όπου και θα βρισκόμαστε στην καρδιά των εορτασμών για τη γέννηση του Θεανθρώπου.

Η έναρξη για να μετατραπεί ο αγαπημένος «πνεύμονας» πράσινου σε ένα φωτεινό παραμυθένιο σκηνικό έγινε με το άναμμά του χριστουγεννιάτιου δέντρου, ενώ όλοι οι χώροι στο άλσος του Πεδίον του Άρεως έχουν φωταγωγηθεί. Το φετινό Χριστουγεννιάτικο Χωριό προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο.

Πεδίον του Άρεως
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Πεδίον του Άρεως
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Κάθε ημέρα από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το «Μαγικό Κόσμο του Νερού». Αυτή η εντυπωσιακή εγκατάσταση περιλαμβάνει φωτισμό, ομίχλη, μουσική και νερό, το οποίο ανακυκλώνεται, διασφαλίζοντας ότι καμία σταγόνα δεν θα πάει χαμένη. Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το show χρωμάτων με μια απλή κίνηση των χεριών τους, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία.

Πεδίον του Άρεως
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Πεδίον του Άρεως
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας.

Τα πολύχρωμα καρουζέλ και το παγοδρόμιο προσθέτουν μια ακόμη δόση μαγείας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να επισκεφθούν τα 40 ξύλινα σπιτάκια, όπου θα βρουν χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια, ιδανικά για να προσθέσουν μια προσωπική πινελιά στις γιορτές τους.

Πεδίον του Άρεως
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Πεδίον του Άρεως
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις και συναυλίες έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες τις επόμενες ημέρες. Μεταξύ των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες είναι στις 23 Δεκεμβρίου η Κλαυδία και οι Lefty live, την παραμονή των Χριστουγέννων ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ στις 28 Δεκεμβρίου θα υπάρξει αφιέρωμα στο παιδικό τραγούδι στο οποίο θα συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονύσιου και η Ανδριάννα Μπάμπαλη.

Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με ην Ελένη Φουρέιρα, ενώ στις 3 Ιανουαρίου του 2026 οι επισκέπτες θα τραγουδήσουν μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 κι ελπίζει να γίνει για άλλη χρονιά το αγαπημένο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας. 

Ελλάδα
