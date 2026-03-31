Πειραιάς: 27χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε 54χρονη, την έπιασε από τον λαιμό και προσπάθησε να τη βιάσει

Τον τρόμο με τα μάτια της αντίκρισε μια 54χρονη στον Πειραιά όταν έξω από ένα σούπερ μάρκετ της επιτέθηκε ένας 27χρονος Παλαιστίνιος και προσπάθησε να τη βιάσει, το πρωί της Δευτέρας (30.3.26). Όπως προέκυψε, ο δράστης βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περί τις 07:00 το πρωί της Δευτέρας. Η 54χρονη βρισκόταν έξω από το σούπερ μάρκετ που εργάζεται στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά, όταν ο δράστης την προσέγγισε, την έπιασε από τον λαιμό, την ακινητοποίησε και επιχείρησε να της βγάλει το εσώρουχο.

Η γυναίκα αντιστάθηκε και κατάφερε να τον απομακρύνει. Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στην περιοχή αντιλήφθηκαν την αναστάτωση και έσπευσαν κοντά της.

Ο δράστης συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε.

Πρόκειται για έναν 27χρονο Παλαιστίνιο που βρισκόταν στην χώρα παράνομα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

