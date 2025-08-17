Πειραιάς: Καρέ – καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Tέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά στον Πειραιά με τις κλοπές οχημάτων στη χώρα να έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Το βίντεο της κλοπής δείχνει τους δράστες στον Πειραιά να χτυπούν αθόρυβα και να εξαφανίζουν το φορτηγό αγνοώντας την ύπαρξη των καμερών ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω από 50 οχήματα κάνουν «φτερά» και στην συγκεκριμένη περίπτωση το επαγγελματικό φορτηγό έκανε «φτερά» μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, οι δράστες, εντοπίζουν ένα επαγγελματικό φορτηγό και με «χειρουργικές» κινήσεις, όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης, το σήκωσαν και «έγιναν καπνός».

«Το φορτηγό βρισκόταν παρκαρισμένο, έξω από αποθήκη της εταιρίας. Είναι πολύ φωτισμένο σημείο για αυτό και το επιλέξαμε και το παρκάραμε εκεί πολλούς μήνες. Ήταν κλειδωμένο το τιμόνι, υπήρχε διακόπτης κεντρικός, ο όποιος απομονώνει το ρεύμα πλήρως από το αυτοκίνητο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τέσσερις και πέντε… Τέσσερις νεαροί άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, αγνοώντας εντελώς την κάμερα που τους κατέγραψε, άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, εντόπισαν το κεντρικό σύστημα κλειδώματος του ρεύματος, το επανασύνδεσαν, μπήκε ένας από κάτω, προφανώς με πρόσθετα καλώδια. Το έβαλαν μπροστά και έφυγαν μέσα σε εφτά λεπτά. Αφού απομακρύνθηκαν από το σημείο που τους κατέγραφαν οι κάμερες, πήγαν στον επόμενο δρόμο, αγνόησαν τους πάντες. Έψαξαν το όχημα, αφαίρεσαν το σύστημα εντοπισμού, το πέταξαν λίγο πιο κάτω και έφυγαν. Καπέλα φορούσαν, δεν ήταν καλυμμένα τα πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σύνηθες, ήταν ένα παλιό φορτηγό», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν ξανασυμβεί στον Πειραιά με νεαρούς να κλέβουν μηχανάκια τις νυχτερινές ώρες.