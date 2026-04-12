Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδες σε εν κινήσει λεωφορείο – Συνελήφθη 15χρονος από αστυνομικούς της «Αριάδνης»

Αναζητείται ακόμη ένας νεαρός - Βρέθηκαν γκαζάκια, κροτίδες και 2 εκρηκτικοί μηχανισμοί
Αν και η Ανάσταση του Κυρίου στις εκκλησίες της Αθήνας κύλησε ομαλά –ακόμη και στον Νέο Κόσμο ο οποίος κάθε Μεγάλο Σάββατο μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά-, δύο νεαρά άτομα στον Πειραιά αποφάσισαν να «γιορτάσουν» πετώντας κροτίδα σε λεωφορείο.

Το περιστατικό έγινε στις 19:30 του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026), στην ακτή Μιαούλη λίγο πριν το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κερατσίνι, φτάσει στον τερματικό του. Τότε, δύο άτομα που κινούνταν με πατίνι πέταξαν κροτίδα με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί.

Αυτό που δεν γνώριζαν οι δύο νεαροί όμως ήταν ότι εντός του λεωφορείου επέβαιναν 3 αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη». Έτσι, οι άνδρες της ΕΛΑΣ τους ακινητοποίησαν και κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους δράστες, ηλικίας 15 χρόνων.

Στο σακίδιό του βρέθηκαν 2 εκρηκτικοί μηχανισμοί καθώς και γκαζάκια με κροτίδες.

