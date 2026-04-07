Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι – Συνελήφθη η γιαγιά του

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένα παιδί μόλις 2 ετών το απόγευμα της Μ. Δευτέρας (6.4.26) στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς σκύλος το δάγκωσε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το κοριτσάκι, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν σε σπίτι στον Πειραιά όταν ξέφυγε από την προσοχή της 51χρονης γιαγιάς του, η οποία έχει καταγωγή από την Ολλανδία. Η μικρή πήγε σε ένα δωμάτιο, όπου υπήρχε ο σκύλος, ο οποίος της επιτέθηκε και τη δάγκωσε στο κεφάλι.

Αμέσως η γιαγιά κάλεσε την αστυνομία και με ιδιωτικό μέσο και τη συνοδεία μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το παιδί έχει τραύματα στο κεφάλι, ευτυχώς χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Η γιαγιά συνελήφθη, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.